ODTÜ'lü öğrenciler bu sefer de Rabia Naz için yürüdü

ODTÜ öğrencileri şüpheli ölümü aylardır aydınlatılamayan Rabia Naz Vatan için adalet çağrısıyla üniversite yerleşkesinde bir yürüyüş yaptı. Yemekhane önünden babası Şaban Vatan’ın öğrencilerle beraber Rabia Naz için diktiği fidanın olduğu yere kadar yapılan yürüyüş basın açıklamasıyla son buldu.

“İNTİHAR DEĞİL CİNAYET”

“İntihar değil cinayet, Rabia Naz için adalet” pankartı ve Rabia Naz’ın fotoğrafıyla yürüyen öğrenciler basın açıklamasında şüpheli ölümle ilgili süreci özetledi. Öğrenciler AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün de adının geçtiği davada 17 aydır ilerleme olmadığını anlattı. Vatan ailesinin evinin basılmasına, olayı kamuoyu gündemine getiren gazeteci Metin Cihan’ın yurt dışına taşınmak zorunda kalışına ve olayı araştırırken gözaltına alınan gazetecilere de vurgu yapan öğrenciler davaya sahip çıkacaklarını söyledi.

“BU DAVA HEPİMİZİN”

Öğrenciler, “bir avuç siyasinin çıkarı için bir çocuğun ölümünü ört bas etmeye çalışanlara" seslenerek adalet istedi. ODTÜ’ye yapılan sistematik baskı ve saldırı politikalarına karşı baba Şaban Vatan’ın ODTÜ’lülerin yanında olduğunu ve yerleşkeye gelerek kesilen kavakların karşısına Rabia Naz için bir fidan diktiğini hatırlatan öğrenciler, “Katiller ve cinayeti örtbas etmeye çalışanlar ceza alana kadar Vatan ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu dava hepimizin” diyerek açıklamayı bitirdi.

