ODTÜ'lülerden alternatif mezuniyet töreni

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, her yıl Devrim Stadı’nda yapılan ve siyasi mizah içerikleri pankartlarıyla gündem olan mezuniyet törenine izin vermedi. ODTÜ öğrencileri ise alternatif mezuniyet töreni için çalışmalara başladı.

ODTÜ Rektörlüğü her yıl Devrim Stadı’nda yapılan, siyasi ve mizah içerikli pankartlarıyla bilinen mezuniyet törenini bu yıl yapmama kararı aldı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada bu yıl “protestolar ve güvenlik” gerekçesiyle Devrim’de tören olmayacağını, bölümlerin törenleri kendilerinin organize edeceği ifade edildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, karar öncesi bölümlerle görüşüldüğü ancak “bölüm ve akademisyenlerin, buna karşı çıktığı, Devrim’de yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği” öğrenildi. Karara tepki gösteren topluluklar da Devrim’de alternatif mezuniyet töreni için çalışmalara başladı. ODTÜ Mezunlar Derneği, karara ilişkin “Siz gelmeden de vardık, gittiğinizde de burada olacağız. Mezuniyetin yeri Devrim Stadyumu’dur” açıklamasında bulundu.