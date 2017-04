Ödüllü kurt köpeğine gözaltı !

Son günlerde “Çırpınırdı Karadeniz” türküsüyle adından sıkça söz ettiren Mine Dağ’ın klibinde oynayan kurt köpeği yapılan bir ihbar üzerine emniyetin gerçekleştirdiği operasyon sonrasında, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müsadere altına alındı.

Gürcan Doğaner adlı hayvansever tarafından 2014 yılında Çek Cumhuriyeti’nden yasal yollar ile Türkiye’ye getirilen kurt ve köpek kırması köpek Cankurt, yapılan bir ihbar üzerinde Çatalca’da bakım ve eğitiminin yapıldığı çiftlikten alınarak Silivri’de veterinerlik fakültesine ait bir yerde müsadere altına alındı.

Bugüne kadar pek çok film ve klipte rol alan, çeşitli yarışmalarda çok sayıda ödülü de bulunan Cankurt’un müsadene altına alınması hayvanseverlerin de büyük tepkisine yol açtı.

Gürcan Doğaner’in avukatı Yusuf Zafer, yapılan ihbar neticesinde böyle bir yola başvurulmasını doğru bulmadıklarını belirterek, “Emniyete bağlı ekiplerle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü personeli de geliyor. Yapılan incelemede Cankurt’un köpek değil doğal yaşamda bulunması gereken bir kurt olduğunu belirtiyorlar ve sonrasında da Cankurt ile birlikte aynı cinste toplam 6 hayvan müsadere altına alınıyor. Bu hayvanların doğal ortamlarından ayrılması ve beslenmesinin yasak olması gerekçe gösteriliyor ancak Cankurt bir kurt değil. Kurt ve köpek kırması bir hayvan. İş TÜBİTAK’tan gelecek rapora kaldı. Savcılığa ve bir üst mahkemeye başvurularımız oldu. Hukuken yapılan doğru değil. Düzeltilmesi için çabamız sürüyor. Cankurt’un ve diğerlerinin bir zarar görmemesi, sağlıklarının bozulmaması için bir an önce bu durumun sonuca bağlanması gerekiyor” dedi.

Cankurt’un sahibi Gürcan Doğaner de çok üzgün olduğunu belirterek, “Ben Cankurt’u yasal yollardan edindim. Yurt dışından getirttik. Tüm belgeleri, aşıları her şeyi tam ve yasal. Ayrıca onun için bir eş de getirttik. Şimdi 4 yavruları oldu. Onlar da yetkililerce müsadere altına alındı. Bulundukları, alıştıkları ortamdan koparılıp Silivri’de bir yerde tutuluyorlar. Bu durum o hayvanlarda psikolojik bir travmaya da neden olacaktır. Ben şahsımla ilgili bir hukuk mücadelesi vermiyorum. O 6 can için hukuk mücadelesi veriyorum. Doğal hayatta asla yaşayamayacak olan bu hayvanların bize bir an önce geri verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sanatçı Mine Dağ da Gürcan Doğaner’in verdiği hukuk mücadelesine destek olduğunu belirterek, “Cankurt bizim Çırpınırdı Karadeniz klibimizde rol aldı. Saatlerce bizimle birlikteydi. Eğitimli, uysal, mükemmel bir hayvan. Başına böyle bir şey gelmesi beni de çok üzdü. Bir an önce evine dönmesini diliyorum” diye konuştu.