Ödüllü Mobilya Modelleri - Macitler Mobilya

Türk mobilyası ve türk dekorasyonu dendiğinde ilk akla genellikle modern bir tasarım geliyor.

Bunun nedeni en iyi Türk mobilya markaları sıralamasında Macitler Mobilya firmasının olması. Her sezon tasarlamış olduğu mobilya modellerinden çok daha iyisini tasarlayarak üreten ve bu üretimlerinden birçok eve dekorasyon projesi hazırlayan Macitler Mobilya, ülkemizdeki mobilyacılık sektörüne bu sayede yön vermiş oluyor.

Konforun, modernliğin ve diğer tüm dünya trendlerinin ön planda olduğu Macitler Mobilya Koleksiyonlarında gelenekselliğin modernize edilmiş hali de mevcut. Yüksek kapasiteye sahip üretim atölyelerinde üretilen mobilya koleksiyonları, alanında uzman iç mimarların kaleminden çıkıyor.





Mobilya Grupları

Diğer firmalara göre daha az mobilya tasarımı yapan Macitler Mobilya, tasarlamış olduğu kaliteli mobilya modelleri ile hayatınıza bambaşka bir yön vermeye hazırlanmaktadır. Koltuk takımları, köşe koltuk, tv ünitesi gibi birçok farklı mobilya grubunda tasarımlar gerçekleştiren Macitler Mobilya, her yıl oluşturmuş olduğu bu mobilya koleksiyonlarından ödül kazanmaktadır.



Özellikle koltuk takımları alanında büyük bir çığır açmış olan firma, şıklık ve işlevselliği aynı anda yakalamayı başaran modelleri ile salon ve oturma odası dekorasyonlarınıza daha farklı bir göz ile bakmanıza olanak sağlar.

Sizler de köşe koltuk ve tv ünitesi gibi modelleri daha yakından görmek istiyorsanız Macitler Mobilya mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.





Modern Mobilyanın Öncüsü Macitler Mobilya

Serdal Macit, Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından biri olan Macitler Mobilya’nın sahibi olmanın yanı sıra trendleri ve şıklığı ülkemize kazandıran en önemli girişimcilerden biridir.





Macitler Mobilya firmasının kuruluşundan şimdiki halini almasına kadar her aşamasında rol oynayan, modern mobilya ile Türk dekorasyonunu birleştirerek ergonomiyi bizlere sunan

Serdal Macit, kurumsallığın ve hizmetin önemli bir noktaya çıkmış olduğu Macitler Mobilya için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.