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''Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor'' haberiyle ilgili açıklama

''Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor'' haberiyle ilgili açıklama

Çankırı Valiliği, basında çıkan "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" başlıklı habere ilişkin bir açıklama yaptı. -

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında verilen 'Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor' başlıklı haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 39. maddesindeki 'Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz' hükmü ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35. maddesinin birinci fıkrasındaki 'Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz…' hükmünde açıkça belirtildiği gibi kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça nüfus kütüklerindeki hiçbir kayıt düzeltilememekte ve kayıtların anlamını veya taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamamaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun geçici 11. maddesi uyarınca yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmekte, nüfus personelinin resen kişinin nüfus kayıtlarında yer alan ismini değiştirme veya düzeltme yetkisi de bulunmamaktadır."
Açıklamada "Bu itibarla, basın haberinde bahsi geçen ismin 5490 sayılı kanunun geçici 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve il/ilçe kurulu kararıyla düzeltilmesi mümkün olmadığından, mahkeme kararı olmaksızın düzeltilmesi olanaksızdır. Öte yandan nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler valilik açıklama oğul tayyip
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