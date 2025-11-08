  1. Anasayfa
Oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra kendisini ateşe verip, 6'ncı kattan atladı

Güncelleme:

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Natalia K. (46), evde bulunan 9 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı. Daha sonra kendisini ateşe veren Natalia K., 6'ncı kat balkonundan atladı. Natalia K. hayatını kaybetti, oğlu hastanede tedaviye alındı.

Olay, 6 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2186 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. 6'ncı kattaki daireden gelen sesleri duyan komşulardan biri, zile bastı. Kapıyı açan T.K., komşuya annesi Natalia K.'nin evde olmadığını söyledi. Çocuğun üzerindeki kan izlerini görerek daireye giren komşu, yoğun gaz kokusu ve içeride yanıklar olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, T.K.'ye müdahalede bulundu. Hastaneye götürülen T.K.'nin her iki ayağında yanıklar, boyun ve kollarında kesiler tespit edildi. Çocuğun ifadesinde; annesinin kendisini bıçakla yaraladığını ve evi yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Polis, evde bulamadığı Natalia K. için çevrede araştırma yaparken, bir görgü tanığı olayın yaşandığı dairenin balkonunda ateş gördüğünü ve bir kadının çığlık attıktan sonra kendini boşluğa bıraktığını söyledi. Apartmanın bahçesinde yapılan aramanın ardından Natalia K., yerde hareketsiz bulundu. İncelemede; Natalia K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Natalia K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Natalia K.'nin vücudunda yanıklar ve düşmeye bağlı kırıklar olduğu tespit edildi.

'KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM'

Öte yandan yapılan araştırmada; Natalia K.'nin olay günü eşiyle mesajlaştığı, kendisini kötü hissettiğini ve depresyonda olduğunu yazdığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA

antalya kendisini ateşe verdi oğlunu yaraladı intihar etti
