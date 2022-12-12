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Öğrenci burslarına zam! Öğrencilere teşvik paketi açıklandı

Öğrenci burslarına zam! Öğrencilere teşvik paketi açıklandı
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Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı öğrencilere teşvik paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildikten sonra kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere teşvik paketinin ayrıntılarını açıkladı.

"Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız." diyen Erdoğan öğrencilere verilecek burs ve desteklerin miktarlarını da açıkladı.

Buna göre, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1.250, yüksek lisansta 2.500, doktorada 3.750 liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili detaylı açıklamanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.

Etiketler recep tayyip erdoğan Gençlere Başarı Teşvik Programı öğrencilere teşvik paketini
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