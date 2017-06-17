Öğrenci burslarında bile para aklamışlar

FETÖ’nün Başkent Ankara’daki karargahı olduğu anlaşılan İpek Üniversitesi’nde dönen dolapların sonu gelmiyor. El konularak kamuya devredilen üniversitede yapılan incelemelerde buranın bir para aktarma merkezi olarak da kullanıldığı anlaşıldı. Hazine’ye devrinin ardından adı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak değiştirilen okulda karşılaştıklarını Yeni Şafak’a anlatan Rektörü Mehmet Barca, önemli bir ifşaatta daha bulundu.

'DEVLET BURSU' DİYE KANDIRMIŞLAR

İpek Üniversitesi’nin kamuya devrinin hemen ardından FETÖ’ye destek veren Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi’nin kapılarını çaldığını belirten Barca, “Bizi aradı görüşmek istediğini ifade etti. Bizde davet ettik geldi. Büyükelçi, Güney Afrikalı 26 öğrencinin devlet bursu ile İpek Üniversitesi’nde okutulmasına yönelik bir anlaşma yaptıklarını söyledi. Bu öğrencilerin durumunun ne olacağını sordu” dedi.

RESMİ EVRAK YOK

Devlet bursu aldıklarına ilişkin bir resmi evrak veya anlaşma metni olup olmadığını sorduklarını ifade eden Mehmet Barca, “Varsa diğer belgeleri istedik. Büyükelçi ekibiyle birlikte ikinci kez ziyarete geldiklerinde bir anlaşma metni sundular. Ancak metnin altında imza olmadığını fark ettim. Resmi işlem yapmak için imzalı evrağa ihtiyacımız olduğunu aktardım kendilerine Belge sunamadılar ve daha sonra irtibatı kestiler” dedi.

1.5 MİLYON DOLARLIK MAKBUZUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Güney Afrika Büyükelçesi’nin görüşme sırasında kendisine gösterdiği ödeme makbuzunu aslını araştıran Rektör Mehmet Barca, Akın İpek’in kendi şirketlerine para aktarma işinde üniversiteyi kullandığını ortaya çıkardı. İş Bankası Oran Şubesi’ndeki İpek Üniversitesi’ne ait hesabına İpek Grubu’nun Güney Afrika’daki maden şirketinden 1.5 milyon dolarlık para aktarıldığı anlaşıldı. Paranın 17-25 Aralık operasyonları sonrası para sıkıntısı çekmeye başlayan üniversiteye para aktarmak için böyle bir yol seçildiği anlaşıldı. Üniversite’nin inşaatının bitimi için 2016 yılını hedef koyan İpek Grubu'nun parayı aktarmak için bu yönteme başvurduğu anlaşıldı.

PARA TRANSFERİ İÇİN BURS KILIFI

26 öğrencinin bir yıllık eğitimin karşılığı olarak aktarıldı denilen paranın aslında İpek Grubu şirketine gittiğine dikkat çeken Barca, “İmzalı bir anlaşma yok ama makbuz var. Eğer burslu ise devletin bir işleminden geçmesi gerekirdi. Büyükelçi bu belirsizlikle ayrıldı. Bizde merakımızdan İş Bankası’na sorduk. Yatırılmış mı, evet doğru yatırılmış. Daha sonra biz kafa yormaya başladık. Akın İpek’in Güney Afrika’da şirketleri var. 2016’da paraya ihtiyaçları olmuş. Oradan buraya bir para aktarma istemişler. Burs verme işini bir aklama yolu olarak kullanmışlar.

Hem para aklama hem örgüte bağlılık

“Devlet bursuyla okuyorlar” denilen 26 Güney Afrikalının öyle sıradan öğrenciler olmadıklarını da belirten Barca, şu değerlendirmede bulundu: “Bu öğrenciler Güney Afrika’nın ileri gelen ailelerinin çocukları. Anne babaları devletin önemli kademelerinde görevli kişiler. Okutmak vaadiyle getirilmişler. Bir taşla iki kuşu vurma misali. Hem para aklanıyor hem de ailelerin örgüte bağlılığı artırılıyor.”