Öğrenci burslarındaki talep patlamasının altından bakın ne çıktı!

Eğitim masraflarını karşılamak için okurken çalışan öğrenciler, salgınla birlikte işsiz kaldı. Önceki yıllara göre burs arayan öğrenci sayısı artarken, gelirleri düşen bazı kurumlar ise burs vermeyi kesti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020’de yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte üniversite öğrencilerinin de hayatları baştan sona değişti.

Eğitim masraflarını karşılamak için geçici işlerde çalışan öğrenciler, işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Salgın öncesinde öğrencilere yönelik birçok iş bulmak mümkündü.

Garsonluk, anketörlük, stant hostesliği, özel ders hocalığı, kurslarda sınav gözetmenliği, paketleme görevlisi gibi çeşitli işlerde günlük 50 TL ile 150 TL arasında kazanabilen öğrenciler, sadece haftanın belli günlerinde çalışarak çoğu masrafını karşılayabiliyorlardı. Ancak salgınla birlikte tüm gelir kapıları kapandı.

Kimi, geliri olmadığı için evinden ya da kaldıkları yurtlardan ayrılıp ailesinin yanına döndü. Ailesinin maddi durumu kötü olan öğrencilerse geçinmekte zorluk yaşıyorlar.

'Olumlu dönüş yok'

Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, salgın sonrasında işsiz kalan öğrencilerden bazıları, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

Cansu Bican: Geçen yıl YKS’ye hazırlık için kursa gidiyordum. Onun parasını çıkarmak amacıyla satış temsilciliği yapıyordum. Şu an felsefe okuyorum. Ailemle yaşıyorum ve salgın nedeniyle hepimiz işsiz kaldık. 5 kişilik ailemizin tek geliri babamın işsizlik ödeneği. İhtiyaçlarımızı karşılamak ve geçinmek çok zor.

Batuhan Çelen: Hemşirelik öğrencisiyim. Ders kitapları, staj malzemeleri, üniformalar derken masraflar çok ağır geliyordu. Ben de eğitimime destek olması için garsonluk ve kurslarda sınav gözetmenliği yapıyordum. Salgında her yer kapanınca işsiz kaldım. O yüzden sıkıntı yaşadım. Burs için birçok yere başvurdum ama hiç olumlu dönüş almadım.

Hatice K.: Mimarlık öğrencisiyim proje çıktılarımız çok pahalı. Sınav döneminde hem paftaya hem de maket malzemelerine 1.000 TL para gidiyor. Fotokopi, kitap masrafları hariç. Bu da aileme fazla geldiği için ozalitçide çalışıyordum. Salgınla işsiz kaldım. Online derslerde masraflarımız düştü ama ikinci dönem bölümüm açılacakmış. Ders malzemelerinin fiyatları ise 3’e 5’e katlandı. Bir yandan da bu ortamda tekrar çalışma konusunda çekincem var. Belki online bir iş bulabilirim.

Aleyna T.: Hemşirelik öğrencisiyim. Part-time işler yapıyordum. Ancak işsiz kaldım. Online eğitim nedeniyle giderler düştüğü için geçinebiliyorum ama üniversiteler açılırsa sıkıntı yaşarım. Herhangi bir yerden burs alamıyorum.

E.Y: Pandemi öncesinde günlük işlerde çalışıp harçlığımı çıkarıyordum. Bir yandan burs alıyordum. Ancak burs veren iş adamı, işlerinin kötü gittiğini belirterek bursu kesti. Hem bursumdan hem de işlerimden oldum.

Sayı gittikçe yükseliyor

Geliri olmayan öğrenciler için burslar cansuyu demek. Başarılı gençlere destek olmak için verilen bursların ücretleri 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Salgında ailesi ya da kendisi işsiz kalan öğrencilerin vakıf ve derneklerin verdiği burslara olan talebi arttı. Öte yandan bazı şirketler ve hayırseverler işlerinin kötüye gittiğini belirterek burs vermeyi kesti ya da yeni dönemde burs başvurularını almadı.

Burs veren kurumlara, salgın sonrasında yaşanan gelişmeler soruldu. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), hem burs arayan öğrenci hem de bağış yapan kurumların sayısında artış yaşandığı bilgisini verdi.

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) ise burs veren kurumlarda kısmi bir azalma olduğunu söyledi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de hem bireysel bağışlar hem de kurumsal bağışlarda artış olduğunu ve kurum bazında birçok yeni firmanın destek vermeye başladığını kaydetti.





