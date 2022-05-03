Öğrenci pansiyonlarında değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında 1003 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 1003 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildi.

Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1003 okul pansiyonun kullanım alanlarında standartların yakalanması için proje hazırladı.

Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi (PİGEP) adlı proje kapsamında iyileştirme çalışmalarına başlandı.

2022, 2023 ve 2024 yılları için planlanan 166 milyon lira bütçeli proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına alındı.

2022 yılında serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandı.

HEDEF BÜTÜNCÜL GELİŞİME DESTEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak ve öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

"Öğrencilerimize zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz" diyen Özer, şunları söyledi:

"Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler."

TABİLDOTTAN PORSELEN TABAĞA

Özer'in açıklamasına göre; yemekhanelerde ise tabildotlar yerine porselen servis tabağı ve su ısıtmalı yemek tezgahları kullanılacak.

GİRİŞLERE HİJYEN UYGULAMASI

Etüt salonunda da bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanlar oluşturulacağını söyleyen Bakan Özer, "Bina girişlerine temizlik ve hijyen açısından elle teması engellemek için galoşmatikler yerleştirilecek ve her öğrenciye ait ayakkabı dolabı konulacak" diye konuştu.

"ATÖLYELER KURULACAK'

Bakan Özer, pansiyonlarda öğrencilerin hem becerilerini açığa çıkarmak hem de onların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için getirilecek yenilikleri ise şöyle sıraladı:

- Pansiyonlarda 40'a yakın enstrüman ile küçük sahne konseptinin yer alacağı alanlar, öğrencilerin görsel yeteneklerini ifade edebilecekleri resim şövaleleri ve malzemelerine yer verilecek, sanat ve müzik atölyesi kurulacak.

- Öğrencilerin 3D yazıcı kullanarak teknolojik materyaller ile ürün geliştirme, yazılım, kodlama, patent ve faydalı model çalışmalarını yapabilecekleri 'Bilim Atölyesi'; öğrencilerin zeka oyunları oynayacakları, eğlenecekleri, televizyon izleyebilecekleri, ders dışındaki zamanlarında birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri nezih bir ortamın sağlanacağı 'Açık Adres Köşesi' adı verilen ortak alanlar oluşturulacak.