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  3. 02 Mart 2018 20:16

Öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci ölü, 12 yaralı

İstanbul'da bir öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı. Kazada bir öğrenci hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci ölü, 12 yaralı
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Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada bir öğrenci öldü 12 öğrenci yaralandı.

Arnavutköy'de ara yoldan çıkan bir araca çarpan öğrenci servisi takla attı. Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Çilingir mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Ara yoldan ana yola çıkan bir araca içinde 11 öğrencinin bulunduğu okul servisi çarptı.

Okul servisi araca çarptıktan sonra yol kenarındaki vince çarpıp devrildi. Kazada İrem Ö. isimli kız öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 10 öğrenci ve servisin çarptığı otomobilde bulunan iki kişi dahil toplam 12 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma 

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