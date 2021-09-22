  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Öğrenciler geceyi parkta geçirirken, Vali'den ''Talep yok'' açıklaması

Öğrenciler geceyi parkta geçirirken, Vali'den ''Talep yok'' açıklaması

Öğrenciler geceyi parkta geçirirken, Vali'den ''Talep yok'' açıklaması

İzmit’te yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olan bir grup genç, 'Barınamıyoruz' sloganıyla eylem başlatarak geceyi parkta uyuyarak geçirdi.

İzmit’te yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olan bir grup genç, ‘Barınamıyoruz’ sloganıyla eylem başlatarak geceyi kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda uyuyarak geçirdi. Yaklaşık 20 kişilik grubun eylem başlatmasının ardından polis, parkın içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk eylem yapan gençlerin yanına gelerek, yurt konusundaki şikayetleri ve talepleri dinledi. Daha sonra öğrenciler geceyi parkta geçirmeye devam etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz eylem yapan gençlerle ilgili olarak sosyal medyada hesabından, "İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir" diye açıklamada bulundu.

Etiketler vali skandal açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı koronavirüs aşıları çöpe mi gitti ?
Dikkat! Saat belli oldu! Yağış fena vuracak!
ŞOK market 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu
TSK'dan istifa eden general sayısı arttı!
İşte 90'ların çocuk yıldızı Ayşecik'in son hali
Klimalara veda edin: Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi
Maç sonu saha karıştı! Mario Balotelli'den, Sergen Yalçın'a hareket
Geçiş garantili Osmangazi Köprüsü'nden icra tehdidi yağıyor!
Litvanya'dan Çin malı telefon uyarısı: ''Satın almayın, elinizde varsa çöpe atın''
TEM'de korkunç kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu