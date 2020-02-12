Öğrencilerden ''Bedri Gencer'' tepkisi !

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesine bağlayan Profesör Bedri Gencer'e Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencilerinin tepkileri devam ediyor. Geçen gün derste protesto edilen Gencer için, YTÜ'deki kadın öğrenciler, 12 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de 'BedriGencerBizimHocamızOlamaz' etiketiyle eylem çağrısı yaptı.

Eylem çağrısı yapan öğrencilerin bildirisinde şu ifadeler şu ifadeler yer alıyor:

"Yerkabuğu içerisindeki kırılmalar sebebiyle ani olarak çıkan titreşimlerinin dalgalar halinde yayılarak geçtiği ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına deprem denir.

Üniversite öğrencilerinin bu bilgiye hakim olduğuna eminiz. Fakat üniversitenin bir diğer bileşeni olan akademisyenlerin de bu bilgiye hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilgiye hakim olmayan Bedri Gencer’e sesleniyoruz. Üniversiteler bilimin yuvasıdır. “Allahın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım” cümleleriyle Elazığ depremine bağlayarak çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışmış, depremlerde yaşanan ihmalkarlığı görünmezleştirmeye çalışarak bilime aykırı, akıl dışı yorumlar yapmıştır.

Bedri Gencer gerici aklıyla üniversiteyle çelişmektedir. Bu aklı da Bedri Gencer’i de hocamız olarak kabul etmiyoruz. Tüm yıldızlı öğrencileri 12 Şubat Çarşamba saat 21.00da #BedriGencerbizimhocamızolamaz demeye davet ediyoruz."