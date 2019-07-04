Öğrencilere kötü haber ! Meclis'te reddedildi...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.



CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrencilerin KYK'ye olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi. CHP'li Aydın'ın önergesine İYİ Parti de destek verdi ancak önerge AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.