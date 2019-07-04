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  3. 04 Temmuz 2019 19:18

Öğrencilere kötü haber ! Meclis'te reddedildi...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçlarının ödemelerinin kolaylaştırılması için verdiği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Öğrencilere kötü haber ! Meclis'te reddedildi...
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrencilerin KYK'ye olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi. CHP'li Aydın'ın önergesine İYİ Parti de destek verdi ancak önerge AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

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