Öğrencilere ''sosyal etkinlik'' deyip bakın ne yaptırdılar

İzmir’deki Buca Hüseyin Ateşoğlu Ortaokulu'nda okuyan çocuklara "sosyal etkinlik" adı altında Hacı Bayram Veli Camisi temizletildi.

Evrensel'deki habere göre, okul öğretmenlerinin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaşılan görüntülerde yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocukların ellerinde bezlerle camiyi temizlediği görüldü. Öğrencilerden biri vantilatörü temizlemek için tabureye çıkarken bazı öğrencilerin ise duvarları sildiği görüntülere yansıdı. Görüntüler, veliler ve öğretmenlerin tepkisine neden oldu.

Yaşananlara tepki gösteren Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa Yıldız, "İlçemizde bulunan hemen hemen her okulda karantinaya alınan sınıfların bulunduğu, temizlik personeli ve pandemiye yönelik önlemlerde sıkıntı çekildiği bu dönemde çocuklarımızın ‘sosyal proje’ adı altında temizlik işlerinde kullanılması, hem pedagojik açıdan hem de yaşadığımız pandemi koşulları açısından kabul edilemez" dedi.

Çocuklarımızın yerinin okul olduğunun altını çizen Yıldız, "Sosyal etkinliklerde sağlık koşullarına uygun ve öğrencilerimizin pedagojik gelişimleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Öğrencileri okulun dışında bir geziye, bir müzeye götürürken bile bir sürü prosedür karşımıza çıkıyor. Bu etkinlik için izin alınmış mıdır? Ve bu etkinlik sonunda nasıl bir kazanım beklediklerini merak ediyoruz" diye konuştu.

Evrensel