Öğrencileri isyan ettiren zam

Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversiteler tatil edilince öğrenciler evlerine gitmek için otogarlarda yoğunluk oluştu. Öğrenci Sendikası, otobüs firmalarının fahiş fiyat artışları yaptığını duyurdu.

MAĞDURİYET FIRSATA ÇEVRİLDİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversite öğrencilerine, 16 Mart itibariyle, 3 haftalık tatil yapıldı. Öğrenciler tatilde evlerine gitmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Öğrenci Sendikası’ndan yapılan duyuruda otobüs firmalarının bilet fiyatlarında fahiş artışa gittiği belirtilerek, “Yurtların temizlik için kapatılması sonucunda memleketine dönmek zorunda kalan öğrenciler, herhangi bir koruyucu önlem alınmadan şehirler arası yolculuk yapmak durumunda. Otobüs firmaları ise bu mağduriyeti fırsata çevirerek bilet fiyatlarına fahiş zamlar uyguluyor” denildi.