Öğrencilerin üniversite tercihleri değiştirildi mi? ÖSYM'den ''veri sızıntısı'' açıklaması

ÖSYM Başkanlığı, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediği belirtildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugün 2025-YKS ile ilgili skandal bir iddiayı köşesine taşıdı. YKS'ye katılan 6 adayın üniversite tercihlerinin değiştirildiği öne sürüldü. Öğrencilerin konuyla ilgili yargı yoluna başvurduğu, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

Skandal iddiayla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) açıklama geldi. ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığını, kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediğini duyurdu. 

"VERİ SIZINTISI TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberlere ilişkin ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, "ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

