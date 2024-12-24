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Öğrencilerin Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti

Öğrencilerin Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti
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Diyarbakır'da bir okulda Yerli Malı Haftası etkinliğinde 34 öğrenci, yedikleri yiyeceklerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, ailelerinin evde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Etkinlikte bu yiyeceklerden tadan öğrencilerden 34’ü, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu, yiyeceklerden de inceleme yapılmak üzere numune alındığı öğrenildi. 

DHA

Etiketler diyarbakır yerli malı haftası gıda zehirlenmesi
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