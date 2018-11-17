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  3. 17 Kasım 2018 15:54

Öğrenciyi taciz eden kantinci tutuklandı

Zonguldak'ta bir okulda öğrenciyi öperek tacizde bulunan şüpheli tutuklandı.

Öğrenciyi taciz eden kantinci tutuklandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ilköğretim okulunda 9 yaşındaki öğrenciyi dudağından öperek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Kepez Mahallesi’ndeki bir ilköğretim okulunun kantinini işleten 50 yaşındaki H.S, aynı okulda eğitim gören E.T.’yi (9) dudağından öperek cinsel tacizde bulundu. Tacize uğrayan öğrencinin olayı anlatması üzerine 3 yıldır aynı okulun kantinini işleten bir kız çocuğu babası H.S. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İHA

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