Öğretmen Tercihim'de dil öğrenmenin faydaları

Site tanıtım videosunu izledikten sonra Öğretmen Tercihim hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınızdır. Sonrasında ise öğrencilere fayda sağlayabileceğinizi düşündüğünüz konuda özel ders verebilir ve kendinize yeni şeyler katabilir öğretmenin tadını çıkarabilirsiniz.

1.Öğretmen Tercihim' de Yeni insanlarla tanışın

Yeni bir dil öğrenmenin en olağanüstü faydalarından biri? Dünyanın dört bir yanında size kapılar açılır . Bir grup ortamında öğreniyorsanız, yeni dilinizi paylaşmak için hemen yeni arkadaşlarınız olur. Değilse, o zaman bir yere gidip öğrendiklerinizi gerçekten kullanabildiğinizde, anadillerini konuştuğunuzda insanların ne kadar açık olduklarına şaşıracaksınız.

2. Seyahat için harika

Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein “dilinizin sınırları dünyanızın sınırlarıdır” diyerek kredilendirilmiştir ve haklıydı.

Birden fazla dil bilmek tatil beldesi olanaklarınızı açar. Yabancı bir ülkede seyahat etmek, o ülkenin dilini konuşabiliyorsanız çok daha kolay hale gelir. Akıcılık gerekli değildir. Yerel halk, en azından kendi dillerinde öğrenmeye ve iletişim kurmaya zaman ayırdığınızı takdir ediyor . Daha fazla saygı gösterir ve yeni insanlarla tanışmanın kolay bir yoludur.

Ayrıca, yabancı bir dilde rahat bir konuşma seviyesine ulaşmak, sizi oraya çıkarmak ve yeni bir ülkede yeni dil pratiği yapmak için harika bir motivasyon kaynağıdır.

Henüz yabancı bir ülkeye koşmaya hazır değil misiniz? Problem değil. Şu anda hedef dilinizin FluentU ile konuşulduğu ülkelerin günlük kültürlerini keşfetmeye başlayabilirsiniz . FluentU, film fragmanları, müzik videoları ve ilham verici konuşmalar gibi gerçek dünyadaki videoları çeker ve bunları kişiselleştirilmiş dil derslerine dönüştürür.

3. Yaratıcılığınızı artırır

Araştırmacılar aynı zamanda çok dilli konuşmacıların tek dilli konuşmacılardan daha yaratıcı oldukları sonucuna varıyorlar . Yabancı bir dil öğrenmek, yalnızca problemleri çözme ve daha mantıklı düşünme yeteneğinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni kelimeler ve deyimlerle denemeler yapmanızı sağlar.

İkinci dil becerilerinizi yükseltmek, kullanmak istediğiniz orijinali tam olarak hatırlayamadığınızda alternatif kelimelere ulaşmanızı sağlar. Tek bir soruna birden fazla çözüm belirleme yeteneği olan farklı düşünme becerilerinizi geliştirir.

4. Özgüveninizi arttırır

Kendinize “evet, yapabilirim” inanmasını öğretmek üzeresiniz. Yeni kişisel mantranın olacak.

Yeni bir beceri hakim olduğunda güven artar ve yabancı bir dil öğrenmek farklı değildir. Özgüveninizi artırır. Ve yüzleşelim: kendine güvenen insanlar kendilerinden emin olmayanlardan daha ilginç. İkinci bir dil geliştirmek için kullandığınız teknikler daha büyük bir açık fikirlilik duygusu ile sonuçlanır.

Yeni bir dilde uzmanlaşmak için, anadili ve akıcı konuşmacılarla konuşmaları şarttır. Eğer utangaçsanız ancak yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız, konuşma becerilerinizi uygulamak istediğiniz bahaneyi kullanmak, yeni arkadaşlar edinmek, ufkunuzu genişletmek ve yaşam deneyimlerinizi genişletmek için harika bir açıcı ve giriş kapısıdır. Artı, kim daha ilginç olmak istemez ki?

https://www.ogretmentercihim.com/