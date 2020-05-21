Öğretmeni çay içti diye şikayet ettiler!

Öğretmenlere yönelik verilen seminer sırasında, ramazanda çay içtiği gerekçesiyle bir öğretmen şikâyet konusu oldu. Seminer esnasında çay içtiği öne sürülerek Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet edilen öğretmen sözlü bir şekilde uyarıldı ve ‘biraz daha dikkatli olması gerektiği’ söylendi.

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak, “Öğretmen arkadaşımızı arayan kişi çay içerken gören birilerinin şikâyet ettiğini, biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söylemiş. Milli Eğitim’in yapması gereken şey ya şikayetleri dikkate almamak ya da şikâyet etme halinin kendisinin problem olduğunu ifade etmek olmalıydı” dedi.

ACİL İNCELEME BAŞLATILMALI

Eğitimin Sen MYK tarafından yapılan açıklamada ise şunlar dendi: “Türkiye’nin laik bir ülke, eğitimin de kamusal bir hizmet olduğu unutulmamalıdır. MEB’in öğretmeni arayan eğitim yöneticisi ve şikâyet eden hakkında acil inceleme başlatması gerekmektedir. Eğitin Sen olarak karanlığa karşı aydınlığı savunmaya devam edeceğiz.”