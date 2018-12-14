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  3. 14 Aralık 2018 15:51

Öğretmenin kahreden ölümü

Zonguldak'ta özel bir lisede matematik öğretmeni olan Erdal Karadeniz (43) ders çıkışında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Öğretmenin kahreden ölümü
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Terakki Mahallesi'nde bulunan özel lisede öğretmenlik yapan Karadeniz, dersten çıktıktan sonra öğretmenler odasına yürümeye başladı. Bu sırada fenalaşan genç öğretmen yere yığıldı. Karadeniz'in yardımına öğretmenler ve öğrenciler koştu. Okula gelen sağlık ekipleri Karadeniz'e müdahalede bulundu. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdal Karadeniz'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Evli ve 1 çocuk babası öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye gelen öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.


DHA

matematik öğretmeni , zonguldak
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