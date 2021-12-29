Öğretmenler için birçok yenilik içeriyor: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, Öğretmenlik meslek kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımı yaptı...