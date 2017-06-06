Öğretmenlere büyük operasyon: 73 gözaltı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenerek açığa alınan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 100 öğretmenden 73'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 73 kişi Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin hepsinin örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı öne sürüldü. 27 ögretmenin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.