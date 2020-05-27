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  3. 27 Mayıs 2020 08:35

Öğretmenlere cuma namazı görevi

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan ve iktidarın normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs’ta toplu ibadete açılacak camiler için öğretmenler görevlendirildi.

Öğretmenlere cuma namazı görevi
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Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre İlçe milli eğitim müdürlükleri, ilçe camilerinde görev alacak en az 200 erkek öğretmene ihtiyaç duyulduğunu belirterek, okul müdürlerinden görevlendirme yapmalarını istedi.

POLİS DESTEĞİ DE SAĞLANACAK

Okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlerinden gelen talimat üzerine, öğretmenlerin de içinde olduğu WhatsApp gruplarına İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini gönderdi. Manisa’daki bir ilçe milli eğitim müdürünün, öğretmenlere ilettiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Genelge doğrultusunda, gönüllü 200 erkek öğretmene ihtiyaç vardır. Sadece Cuma namazı saatinde, namaz kılınan yerde sosyal mesafe, hijyen, maske gibi konularda görev yapılacak olup, polis desteği sağlanacaktır. Görev süresi, Cuma namazı boyunca ortalama bir saat kadardır. Görev alacak arkadaşların, sonraki görevlendirmelerde bu durumu göz önüne alınacaktır.”

Birgün

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