  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğretmenler, ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarına, MEBBİS ya da e-Devlet kullanıcı hesaplarıyla ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının alınacağını açıklamıştı.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı.

Etiketler il dışı tayin öğretmen meb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da anaokulunda skandal görüntüler İstanbul'da anaokulunda skandal görüntüler Yangında küle dönen ormanlık alan 1 yıl sonra görüntülendi Yangında küle dönen ormanlık alan 1 yıl sonra görüntülendi Cübbeli Ahmet'ten devlet içinde yeni ''paralel yapı'' uyarısı Cübbeli Ahmet'ten devlet içinde yeni ''paralel yapı'' uyarısı Kaset kumpası sonrasında olay olacak Mustafa Sarıgül iddiası Kaset kumpası sonrasında olay olacak Mustafa Sarıgül iddiası Bir yandan çöl sıcaklarına, diğer yanda boğucu neme devam Bir yandan çöl sıcaklarına, diğer yanda boğucu neme devam Depremde 29 kişiye mezar olmuştu: Binanın şantiye şefinden korkunç itiraflar Depremde 29 kişiye mezar olmuştu: Binanın şantiye şefinden korkunç itiraflar Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak Kadir Ezildi nişanlandı, sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı Kadir Ezildi nişanlandı, sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı CHP yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak'' CHP yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak'' Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı
İki ilimizin sınırı değişti... İki ilimizin sınırı değişti... 6 yaşındaki çocuğunu baltayla öldürüp, kanlar içinde yoga yaptı 6 yaşındaki çocuğunu baltayla öldürüp, kanlar içinde yoga yaptı Merkez Bankası'ndan mevduat faizi hamlesi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Merkez Bankası'ndan mevduat faizi hamlesi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Erdoğan'ın ''hakkını helal etmediği'' AK Partili milletvekilleri belli oldu: Tam 100 isim var Erdoğan'ın ''hakkını helal etmediği'' AK Partili milletvekilleri belli oldu: Tam 100 isim var Ağaç keserken yeni bir kabile keşfedildi: İlk kez başka insan gördüler Ağaç keserken yeni bir kabile keşfedildi: İlk kez başka insan gördüler Yabancı turistin ve yabancı ev sahiplerinin Türkiye'deki ''tatil'' oyunu ortaya çıktı Yabancı turistin ve yabancı ev sahiplerinin Türkiye'deki ''tatil'' oyunu ortaya çıktı 100 TL'ye döner çılgınlığı kamerada: Tüm şehir aynı noktaya akın etti 100 TL'ye döner çılgınlığı kamerada: Tüm şehir aynı noktaya akın etti Yorgun uyanmanızın 3 sebebi belli oldu: Bunları yapın kurtulun Yorgun uyanmanızın 3 sebebi belli oldu: Bunları yapın kurtulun Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu Makyöz kovuldu, Bülent Ersoy Dünya Güzellerim'den ayrıldı Makyöz kovuldu, Bülent Ersoy Dünya Güzellerim'den ayrıldı