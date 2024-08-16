Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.
Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol