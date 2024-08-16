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Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.

Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.

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