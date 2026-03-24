  Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerinin takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri için ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak, atama işlemleri 28 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce öğretmenler için alan değişikliğine bağlı yer değişikliği duyurusu yapıldı. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 40’ıncı maddesi kapsamında yapılacak.

Bakanlıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden, adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelge doğrultusunda, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlara atanmak üzere alan değişikliği başvuruları alınacak. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrolarına atananlar için, başvuru tarihi itibarıyla toplam dört yıl çalışma süresi şartı aranacak.

"İller arası atamalar doğrudan kurum bazlı yapılacak"

Bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar; alanlar itibarıyla kontenjan açılacak olan il/ilçe grubunun net öğretmen ihtiyacı ve Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak belirlenecek.

İl içinde norm kadro fazlası olan alanlardan öğretmen ihtiyacı olan alanlara, iller arasında ise öğretmen doluluk oranı yüksek illerden öğretmen doluluk oranı düşük illere yönlendirme yapılacak şekilde kontenjan belirlenecek. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecek. İller arası atamalar ise öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan kurum bazlı yapılacak. Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, tercihine açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek. Atamalar, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

"Tercihler 20-24 Nisan’da alınacak"

Alan değişikliği işlemleri iki aşamalı gerçekleştirilecek. Ön başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak, 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden eğitim kurumlarına tercihler alınacak. Atama işlemleri 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri dikkate alınmayacak. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler "2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi"nde başvuruda bulunamayacak.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Baştan aşağı yenilenen Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Kampanyalı fiyatı olay oldu!
Baştan aşağı yenilenen Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Kampanyalı fiyatı olay oldu!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''
Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''
Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada
Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada
Erol Köse'nin cansız bedeni kızına teslim edildi...
Erol Köse'nin cansız bedeni kızına teslim edildi...
Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı
Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada
Hava durumu raporu açıklandı: Bahar gelmek bilmiyor! Havalar ısınacak ama yağışlar sürecek! Hava durumu raporu açıklandı: Bahar gelmek bilmiyor! Havalar ısınacak ama yağışlar sürecek! Cinayet soruşturmasında tutuklanmıştı: Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde her şeyi anlattı! Cinayet soruşturmasında tutuklanmıştı: Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde her şeyi anlattı! Öcalan'a statü isteyen, bayram sonrasını işaret eden Bahçeli'den kafa karıştıran açıklama Öcalan'a statü isteyen, bayram sonrasını işaret eden Bahçeli'den kafa karıştıran açıklama ''Atık yağları ne yapacağım'' derdine son! Yeni dönem başlıyor ''Atık yağları ne yapacağım'' derdine son! Yeni dönem başlıyor Erol Köse'nin ölümünün ardından Rüzgar Erkoçlar'ın sitemi olay oldu Erol Köse'nin ölümünün ardından Rüzgar Erkoçlar'ın sitemi olay oldu Türkiye - Romanya Play-Off maçının hakemi belli oldu Türkiye - Romanya Play-Off maçının hakemi belli oldu Tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar'' Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar'' İnternette escort arayanların kabusu olan çete çökertildi İnternette escort arayanların kabusu olan çete çökertildi Acı haberler peş peşe geldi: Şehit sayısı 2'ye yükseldi Acı haberler peş peşe geldi: Şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse'nin ölümü sonrası Gülşen ile Bülent Ersoy kapışması yeniden gündem oldu Erol Köse'nin ölümü sonrası Gülşen ile Bülent Ersoy kapışması yeniden gündem oldu Otomobili benzin döküp yakmak isterken kendini de yaktı Otomobili benzin döküp yakmak isterken kendini de yaktı ''Cep''te büyük tehlikenin yeni adı hızlı şarj cihazları oldu; çünkü şarj etmeyi bilmiyoruz! ''Cep''te büyük tehlikenin yeni adı hızlı şarj cihazları oldu; çünkü şarj etmeyi bilmiyoruz! Savaşın 25. gününde bomba iddia: İki ülke daha savaşa katılıyor Savaşın 25. gününde bomba iddia: İki ülke daha savaşa katılıyor Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı Altın ve gümüş fiyatlarındaki çalkantı sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı Yeni Opel Astra makyajlandı... Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli oldu Yeni Opel Astra makyajlandı... Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli oldu Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada Antalya'da otomobile 60 milyon TL'lik haraç kurşunu! Gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı Antalya'da otomobile 60 milyon TL'lik haraç kurşunu! Gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada Arabasını satıp, hayalini gerçekleştirip, kendi işinin patronu oldu Arabasını satıp, hayalini gerçekleştirip, kendi işinin patronu oldu