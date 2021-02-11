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  3. 11 Şubat 2021 23:36

Öğretmenlerle ve eğitim personeline ''sevgililer günü'' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

Öğretmenlerle ve eğitim personeline ''sevgililer günü'' genelgesi!
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

Öğretmenlerle eğitim personeli 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapabilecek.

15 ŞUBAT'TA DERS BAŞI

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası 15 Şubat Pazartesi günü tekrardan ders başı yapılacak.

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