Öğretmenlerle ve eğitim personeline ''sevgililer günü'' genelgesi!

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.
Öğretmenlerle eğitim personeli 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapabilecek.
15 ŞUBAT'TA DERS BAŞI
23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası 15 Şubat Pazartesi günü tekrardan ders başı yapılacak.
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