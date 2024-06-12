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Ogün Samast davasında savcıdan ''dava düşürülsün'' talebi

Ogün Samast davasında savcıdan ''dava düşürülsün'' talebi
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Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan yargılandığı davanın düşürülmesi talep edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast yargılandığı örgüt davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti.

DHA

Etiketler ogün samast savcı agos Hrant Dink
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