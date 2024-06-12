Ogün Samast davasında savcıdan ''dava düşürülsün'' talebi

Kadınlara saldıran kadın çetesi: Saldırıların sebebi ortaya çıktı

Karadenizli yine yaptı yapacağını: Denizin ortasında onları görenler şaşkına döndü

Merakla beklenen Light Phone 3 ortaya çıktı

Bugün ve yarın kavrulmaya, bayramda ıslanmaya hazır olun

Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu

En beğenilen bakanlar anketi açıklandı

İstanbul'daki 130 milyon TL'lik yalı soygunu 12 saatte çözüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı RT'ledi: ''Aha ona da vergi kesecek''

Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: ''Bu 2 kişinin katilini arıyorum''

Hacı Sabancı'ya babalık davası