Oğuz Atay'ın kirletilen mezarı temizlendi

43 yaşında hayata gözlerini yuman ve Türk edebiyatının en büyük yazarlarından birisi olarak gösterilen Oğuz Atay'ın mezarı, üzerine yapılan çok sayıda yazılama ile zarar görmüştü. Mezarın tahrip edilmesi sosyal medyada tepki görmesinin ardından, bir grup yurttaşın katıldığı çalışmayla Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda bulunan kabir, yazar Bilal İşgören ve arkadaşları tarafından temizlenerek eski haline döndürüldü.

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan genç yazar, Oğuz Atay'ın mezarının son halini de paylaştı.

Bilal İşgören ve arkadaşları Oğuz Atay'ın mezarını eski haline getirdi.

Oğuz Atay'ın vasiyetini yerine getirmek istiyor

Habertürk'ün haberine göre, Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabında, “Hiç olmazsa mezar taşıma yazın: Burada insanlara başka türlü hayran olan biri yatıyor” diye bir ifadenin bulunduğunu aktaran İşgören, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kişi ‘Burada insanlara başka türlü hayran olan biri yatıyor’ şeklindeki ifadeyi mezar taşına yazmış. Hatta bu kişi bana da ulaştı. Onun ardından hiç ilgisi olmayan yazılar yazılmış, tarihler atılmış. Oğuz Atay’ın kızına ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ulaşırsam, ‘Babanızın kitabında böyle bir ifade var. Bu bir vasiyettir diye düşünüyorum. Bunu mezar taşına yazdıralım’ diyeceğim.”

