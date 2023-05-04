Oğuzhan Uğur’a gelen ses kaydı tüyleri diken diken etti

Bir depremzedenin sosyal medya üzerinden Babala Tv kurucusu Oğuzhan Uğur'a gönderdiği ses kaydı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Oğuzhan Uğur, Twitter hesabı üzerinden Hatay’da deprem özel yayın yapılacağını duyurdu. Paylaşımın ardından Oğuzhan Uğur’un kardeşi Tuğrul Uğur’a bir depremzede ses kaydı yolladı.

Yaşadıklarının hesabının sorulmasını isteyen depremzede şunları anlattı:

Tuğrul merhaba. Abinin paylaşımını gördüm. Hatay’da değilim Alanya’dayım. Paylaşımı çok etkiledi beni. Abinden sadece şunu da sormasını istiyorum. O saate kadar işimiz vardı, ailemiz vardı, her şeyimiz vardı. Ama şu anda hiçbir şeyimiz yok. İt gibi iş arıyorum. İş veriyorlar ama depremzede olduğumuz için mültecilerden daha beter yerlerde, yaşanmayacak, nefes alınmayacak yerlerde konaklatmaya çalışıyorlar. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Bunun hesabını sorsun. Biz bu kadar mı düşmüş durumdayız? Evet işe ihtiyacımız var ama bunlardan hesap sorsun. Bize bunları yapandan hesap sormalı.