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  3. 17 Temmuz 2017 18:23

OHAL 4. kez uzatıldı

OHAL'i 4. kez uzatan tezkere Meclis'ten geçti. OHAL süreci 3 ay daha devam edecek.

OHAL 4. kez uzatıldı
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OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım imzalı tezkere Meclis'e kabul edildi.  Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı  kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı  kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Temmuz 2017  çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını  öngörüyordu. Tezkere, TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.  

OHAL görüşmeleriyle ilgili söz alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu tezkerenin 5. tezkere olduğunu ve parti  olarak bunları desteklediklerini belirterek, olağanüstü durumlarla OHAL ile  mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve devletin  elinin kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade eden Usta, 15 Temmuz'a ilişkin bir  fikir birliği olmadığı için mücadele yöntemleri üzerinde de tam bir anlaşmanın  sağlanamadığını bildirdi. 15 Temmuz'un hem bir darbe girişimi hem de taktikçileri,  teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları ve sahadaki tetikçileri  belli olan bir işgal denemesi olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:  "Aslında baktığımızda 15 Temmuz, Çanakkale'de yarım kalan bir hesabın  görülmesidir. 15 Temmuz, Milli Mücadele'de kovaladığımız düşmanlarının Türkiye'ye  bir fırsatbulup tekrar saldırması meselesidir. 15 Temmuz yüz yıllardır,  asırlardır süregelen Anadoluistilasının bu çağdaki adıdır."

 Usta, 15 Temmuz'un Türk milleti ile düşmanlarının tarihi bir  hesaplaşması olduğunu belirterek, darbe girişiminde bulunanların, sadece bir  şahsa, bir fikre değil, Türk milletinin tamamına, 80 milyona ve devletin tamamına  saldırdığına değindi. Devlette liyakatten uzaklaşılmamasının önemine dikkati çeken Usta,  "Liyakatin dışında bakılacak tek kriter, ilgili kişilerin Vatan haini olup  olmadığıdır" dedi.

Ülkenin kısır çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini belirten Usta,  siyasetçilere de önemli bir görev düştüğüne işaret etti. FETÖ ile mücadelenin  bütün düzeylerde doğru bir şekilde yürütülmesinin önemini vurgulayan Usta,  siyaset kurumunun her düzeyinde de bu mücadelenin yapılması ve eğer varsa siyaset  içindeki FETÖ'cülerin maskesinin düşürülmesi gerektiğini bildirdi.  FETÖ ile mücadele ederken Türk askerini ve Ordusunu aciz gösterme  gafletine düşülmemesinin önemini dile getiren Usta, ordu ve asker ile millet  karşı karşıya getiriliyor gibi bir algının yaratılmaması gerektiğini vurguladı. Usta, bu mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde başarıya  ulaşabileceğini belirterek, büyük tehlikenin ancak böyle savuşturulabileceğini  kaydetti.

  OHAL'İN BİR GIDIM FAYDASI YOK 

 HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da  OHAL, Türkiye'ye bir gıdım katkı yapmadı" dedi.

AA

meclis , ohal
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