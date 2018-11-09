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  3. 09 Kasım 2018 09:49

OHAL Komisyonu: 3 bin kişi göreve iade edildi

OHAL Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 42 bin kişinin başvurusunun incelendiği, 3 bin kişinin göreve iade edildiği bildirildi.

OHAL Komisyonu: 3 bin kişi göreve iade edildi
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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu,  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler,  kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler,  bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan  kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri  İnceleme Komisyonu'na 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona  eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.  Bugüne kadar 42 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, 3 bin müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum  ve kuruluşların açılmasına hükmedildi. Başvuruların 39 binini reddeden Komisyonda, 83 bin müracaatın  incelenmesi ise devam ediyor.

DAVA YOLU AÇIK

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı  kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son  görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın  tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19, 20, 21 ve 22. idare mahkemelerine  iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL  Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da  reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

 

ohal komisyonu
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