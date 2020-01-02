OHAL Komisyonu tarafından verilen red kararlarına karşı iptal davası

Bu aşamada OHAL Komisyonu tarafından 71 bin 900 kişinin başvurusunu reddederken bununla birlikte 6 bin kişiyi ise göreve iade etti. Bununla birlikte yapılan açıklamalara göre ise halen 48 bin 300 başvurusu değerlendirilmek için beklemede durmaktadır.

Bununla birlikte 7075 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre,

Komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir.

Ohal komisyonu red kararı iptal davası için karşı bir dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda komisyonun red kararı vermesine itiraz edebilirsiniz. Bu durum özellikle gerçekten haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız oldukça faydalı olacaktır.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL (Olağanüstü Hal) süreci devam ederken yürürlüğe giren KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) ile gerçekleştirilen işlemlere yapılacak olan itiraz süreci oldukça önemli ve gereklidir. Burada söz konusu olan itiraz durumu yasalarla size verilen bir hak olduğundan dolayı bu hakkı en iyi şekilde kullanıyor olmanız gerekecektir.

Unutulmamalıdır ki KHK’lar ile gerçekleşmiş olan işlemlere karşı direkt olarak idare mahkemelerine başvuru yapılamamaktadır. Bu durumun ortadan kalkması için 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu inceleme komisyonunda genel olarak OHAL kapsamında gerçekleştirilen meslekten ihraçlar başta olmak üzere birçok işlem için başvurular gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu başvuruları inceleyerek neticeye bağlamak üzere görevlendirilen bu komisyonun görevleri de 685 sayılı KHK’nın 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

Söz konusu olan bu komisyona başvurular valilikler kanalıyla olabildiği gibi kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvuru yapmalarına o dönem imkan sağlanmıştır.

Bu aşamadan sonra komisyon tarafından yapılan başvurular değerlendirilmekte ve kabul edilmesi halinde durum Devlet Personel Başkanlığına bildirmektedir. Bununla birlikte komisyonun başvuruyu kabul etmesinin ardından göreve iade edilme işlemi gerçekleştiğinde bu sürede gerçekleşen yoksunlukların tanzim edilmesi gerekmektedir. Oraya çıkan durumdan dolayı yaşanan yoksunluktan kalan tüm mali ve özlük haklarının faiziyle birlikte geri ödenmesi söz konu olur. Bununla birlikte geri ödemesi yapılan bu ödemelerle ilgili olarak herhangi bir eksikliğin olması durumunda ise idari yargıda ayrıca bir davanın açılması gerekir.

Bahsedilen tüm konularda başvuruda bulunabilmek ve dava açabilmek için işlemlerin muhatabının ya da vekâlet verdiği kişi tarafından başvuruların yapılması gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak işlemlerde dava reddedilecektir.

Dava açılırken hangi kuruma karşı açılacağı yani husumetin kime yöneltileceği 690 sayılı KHK’nın 55. maddesi ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde ile belirlenmiştir. Buna göre;

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş,

b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı,

c) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı,

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Millî Eğitim Bakanlığı,

d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,

e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,

f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı

ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,

h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,

ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,

aleyhine dava açılacaktır.

Başvurular İçin Uzmandan Yardım Almalısınız

Özellikle görevden alınmanız karşısında komisyonun da red cevabı vermesi karşısında yapılacak tek komisyon tarafından alınan bu karara karşı bir dava açmanızdır. Bu davanın görülüp değerlendirilmesinin ardından Ohal Komisyonu tarafından verilen red kararları iptal edilebilmektedir. Bunun için gerekli çalışmaları yapması ve başvuruların yapılabilmesi için alanında uzman bir avukatla çalışmanız gerekmektedir.

İnternet üzerinden bu konuyla alakalı olarak birçok başvuru dilekçesi bulunmakta ve iptal davası için yapacağınız şeyler ayrıntılı bir şekilde yazılmaktadır. Bu durum oldukça kritik olduğundan dava sürecini takip edebilmek ve gerekli işlemleri yapabilmesi için uzman bir avukatla anlaşmanız oldukça önemlidir. Unutmayın ki yapacağınız en küçük hata dahi ilerleyen dönemlerde karşılaşacağınız olumsuz durumların nedeni olacaktır. Bundan dolayı Ankara avukat hizmeti sunan bir avukatla görüşmeli ya da bu alanda hizmet veren deneyimli avukatları bulunan bir avukatlık bürosuyla anlaşma sağlamalısınız.

Bu kararı almanız için çok vaktinizin olmadığını unutmamalısınız çünkü karşı dava açma süreniz kararın tebliği ile başlamakta ve 60 gün ile sınırlandırılmaktadır. Yani kararın açıklanmasından sonra karşı dava açabilmeniz için sadece 60 günlük bir süreniz bulunmaktadır. Bundan dolayı her işlemi hatasız bir şekilde yapacak olan alanında deneyimli bir avukatla çalışmanız oldukça yerinde bir karar olacaktır.

Bu konularla ilgili olarak alanında uzman avukatlarla çalışan Tahancı Hukuk Bürosu sizlere yardımcı olacaktır. Alanında deneyimli avukatlarla tüm işlemlerinizi doğru bir şekilde yaparken aynı zamanda tüm haklarınızın da korunmasını sağlayacaklardır.