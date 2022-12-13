Okan Bayülgen'in oynadığı devremülk reklam filmi yasaklandı
Televizyon, internet sitelerinde verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunan devremülk reklamları yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmaları mercek altına alırken Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren işletmelere yönelik olarak inceleme gerçekleştiriyor.
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da bu konulara yer veren TV reklamlarını kısıtladı.
Ayrıca Okan Bayülgen'in tanıttığı ilgili de müfettiş görevlendirildi. Soruşturma ise sürüyor.
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