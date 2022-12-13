  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Okan Bayülgen'in oynadığı devremülk reklam filmi yasaklandı

Okan Bayülgen'in oynadığı devremülk reklam filmi yasaklandı

Okan Bayülgen'in oynadığı devremülk reklam filmi yasaklandı
Güncelleme:

Televizyon, internet sitelerinde verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunan devremülk reklamları yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmaları mercek altına alırken Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren işletmelere yönelik olarak inceleme gerçekleştiriyor.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da bu konulara yer veren TV reklamlarını kısıtladı. 

Ayrıca Okan Bayülgen'in tanıttığı ilgili de müfettiş görevlendirildi. Soruşturma ise sürüyor. 

(Kaynak)

Etiketler devremülk ilan reklam okan bayülgen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya!
Recep İvedik 7'deki ''göndermeleri'' olay olan Şahan'dan ilk açıklama
Dolar kritik sınırda! Altın ve Euro'da dikkat çeken hareketlilik
Meclis'te Bakan Nebati'ye soruldu: ''136 milyar TL nerede?''
Bir ünlü çiftten daha kötü haber! Ayrıldılar
Erdoğan imzaladı; grev kararları ertelendi
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasından ilk görüntüler
İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul
Yerli otomobil TOGG için beklenen açıklama geldi
Kulis: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir lider daha yeşil ışık yaktı