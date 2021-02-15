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  3. 15 Şubat 2021 16:40

Okmeydanı'nda operasyon! Giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Okmeydanı'nda polis ekiplerinin bölgenin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlar didik aranırken şahıslar GBT kontrolünden geçirildi.

Okmeydanı'nda operasyon! Giriş çıkışlar kapatıldı
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.   








DHA

okmeydanı , asayiş denetimi
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