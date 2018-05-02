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  3. 02 Mayıs 2018 20:47

Okul bahçesinde şok eden görüntü !

Denizli'de bir okulun bahçesinde çekilen görüntü şoke etti.

Okul bahçesinde şok eden görüntü !
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Denizli’de bir ilkokulun bahçesinde köpek dövüştüren gençler tepki çekti. 

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir ilkokul bahçesinde yaşanan köpek dövüşü görenleri hem korkuttu hem şaşırttı.

Çivril Yukarı Mahallede bulunan Kameroğlu Kardeşler Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Pitbull cinsi köpeklerini dövüştüren üç genç, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Okulsaati dışında okul bahçesine getirdikleri köpeklerini sırayla dövüştüren gençler bir taraftan da köpek dövüşünü cep telefonuyla kaydetti. Olayın dönem dönem yaşandığına dikkat çeken ve durumu 155 Polis imdat ihbar hattına bildiren mahalle sakinleri, “Havaların ısınmasıyla birkaç gündür okulun bahçesine bazı gençler geliyor. Yasak olmasına rağmen hepsinde dövüş yapan Pitbul cinsi köpekler oluyor. Bahçede sırayla köpekleri dövüştürüyorlar. Bir kişi de dövüşen köpekleri telefon ile videoya çekiyor. Çocuklarımız köpek geldi mi okul bahçesine giremiyor. Polise bildirdik. İnşallah köpeklere bunu yapanlar bulunur biz de korkmadan çocuklarımızı sokağa çıkarabiliriz” dedi. 

155 Polis İhbar hattına yapılan ihbar sonrası polislerin okul bahçesi etrafında devriyeleri artırdığı ve köpek dövüşü yapan gençlerin bulunması için çalışma başlattığı belirtildi. 

İHA

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