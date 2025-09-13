  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı!

Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı!

Güncelleme:

İstanbul Arnavutköy’de okul çıkışında iki veli arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflardan biri, diğerine yumruklarla saldırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Haraççı Mahallesi Sema Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışında iki veli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında taraflardan biri yoluna devam ederken, diğeri veliyi yere düşürerek yüzüne yumruklarla saldırdı.

Şüpheli, şahsı yumruklamaya devam ederken, olay yerine gelen bir kadın tarafından durdurularak uzaklaştırıldı.

Saldırgan, kısa süre sonra geri dönerek yerde hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti ve tekrar uzaklaştı. Saldırı sırasında çevrede okuldan çıkan çocukların da bulunması dikkat çekti.

Yaralanan şahıs vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

text-ad
Etiketler okul çıkışı veli kavga veli kavgası velilerin kavgası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zeynep Bastık, ''yaza kaç gün kaldı'' paylaşımlarıyla yaza veda etti Zeynep Bastık, ''yaza kaç gün kaldı'' paylaşımlarıyla yaza veda etti Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı yaşamını yitirdi Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım operasyonu! Sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım operasyonu! Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında Rusya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Rusya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! 12 Dev Adam EuroBasket'te finale yükseldi; şimdiki rakibimiz Almanya.. 12 Dev Adam EuroBasket'te finale yükseldi; şimdiki rakibimiz Almanya..
Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Özel güvenlik konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı attı Özel güvenlik konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı attı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi açıkladı, Erdoğan ve Yerlikaya'ya resti çekti! Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi açıkladı, Erdoğan ve Yerlikaya'ya resti çekti! AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi karıştı: Polis meclis toplantısına girdi! AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi karıştı: Polis meclis toplantısına girdi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... Cübbelinin oğlu evlendi, düğünden görüntüler gündem oldu Cübbelinin oğlu evlendi, düğünden görüntüler gündem oldu Kıskanç sevgili ölüm saçtı: Genç kadın ile kardeşini öldürüp intihar etti Kıskanç sevgili ölüm saçtı: Genç kadın ile kardeşini öldürüp intihar etti Ankara'da CHP'den topyekün istifa iddiası: Mansur Yavaş çok sinirlendi! Ankara'da CHP'den topyekün istifa iddiası: Mansur Yavaş çok sinirlendi! Türkiye'nin en acı tablosu OECD raporuyla yüzümüze tokat gibi çarptı! Türkiye'nin en acı tablosu OECD raporuyla yüzümüze tokat gibi çarptı!