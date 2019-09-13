Okul müdürü öğrencilerin harçlıklarına el koydu

Ankara’nın Akyurt ilçesindeki Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin eski müdürü A.İ.’ye 19 ayrı olaydan ceza verilmesi istendi. Bir yılı aşan soruşturma sonucunda, müfettişler, A.İ.’nin 19 ayrı maddeden suçlu bulunduğuna kanaat getirdi. Müfettiş raporuna göre A.İ’ye 4 kez uyarı, 11 kez kınama, 4 kez de aylıktan kesme cezası istendi.

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre yapılan soruşturma neticesinde sunulan raporda ayrıca okulun eğitim-öğretimden uzaklaştığı, A.İ’nin iletişim ve idarecililk yönünden yetersiz olduğu ve kendisine re’sen veya müracaatı halinde okul müdürlüğü ile müdür yardımcılığı görevlerinin verilmemesi gerektiği de vurgulandı. A.İ’nin şu an başka bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. A.İ’nin müfettiş raporuna göre bazı uygulamaları şöyle:

- 2016-2017 eğitim öğretim yılında devletin yatılı okullarda kalan öğrenciler için gönderdiği harçlıkları öğrencilere vermedi fakat öğrencilere, harçlıkları aldıklarına dair imza attırdı.

- Okul bünyesinde bulunan açık lisede derslere girmediği halde 104 saat ders ücreti aldı.

- Sigara içtiğini iddia ettiği bazı öğrencilerden okula bağış adı altında 100’er lira aldı.

- Okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak bazı öğretmenlere 657’ye aykırı bir şekilde ceza verdi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında 80 dakika yapılması gereken dersleri hafta sonları 60 dakika yaptırdı.

Öğretmenler hakkında velilere yanlış bilgi vererek olumsuz algı oluşturdu.

ALDIĞI ÜCRETLER İSTENDİ

Müfettiş raporunda A.İ.’nin müdürlüğü bırakması nedeniyle idari bir yaptırıma gerek kalmadığını fakat aldığı 104 saat ders ücretini yasal faizi ile birlikte Akyurt Mal Müdürlüğü’nün hesabına yatırması istendi.

Öte yandan A.İ. daha önce bir öğrenciyi dövdüğü için ‘kasten adam yaralama’ suçundan 3 bin TL adli para cezası, yapılan bir şikayet sonrasında da “aylıktan kesme cezası’’ almıştı.