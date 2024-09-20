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Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi

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Bursa'da "okulda başı açık öğrenci istemiyorum" sözleriyle gündem olan İmam Hatip Okulu müdürü bu sefer de müdür yardımcısının odasının kapısını kırdırdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun müdür olan E.K., skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce “Okulda başı açık öğrenci istemiyorum” diyen, sınava giren bir kadın için “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor.” sözlerini kullanan “eğitimci”, bu sefer müdür yardımcısına eziyet etti.

NOW Haber’de yer alan bilgilere göre, başı açık olan kadın müdür yardımcısı, sürekli okul müdürünün mobbingine maruz kaldı.

E.K., müdür yardımcısını içerisinde tuvalet bulunan ve herkesin kullanacağını söylediği bir odaya almak istedi. Sonrasında ise depo olarak kullanılan bir odaya geçmesi için baskı yapıldı. Yeni odaya geçmeyeceğini söyleyen müdür yardımcısının odası, müdür tarafından kırdırılarak içeriye girildi.

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AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görev yapan E.K. hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurarak E.K.'nin açığa alındığını açıkladı.

 SENDİKALARDAN TEPKİ

Eğitim Sen Bursa Şubesi, Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu müdürü E.K.’ın üyelerine yaptığı mobbing ve odasının kapısını kırması üzerine okul önünde açıklama yaptı.

Eğitim Sen Bursa Şubesi, Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu müdürü E.K.’ın üyelerine yaptığı mobbing ve odasının kapısını kırması üzerine okul önünde açıklama yaptı.

Okul önünde yapılan açıklamaya, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş, TÖB-SEN, Eğitim Gücü Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal destek verdi.

25 Ekim 2023 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme atamasında Doğa Kaycı’nın, görevlendirme puanı üstünlüğü ile Mahmut Celalettin Öktem İHOO’na ataması yapıldığını vurgulayan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, “Bir şekilde arkadaşımızın telefonunu bulan okul müdürü E.K., arkadaşımıza WhatsApp mesajı ile; tayin istemeden önce neden kendisini arayıp sormadığını, okulda uyumlu bir kadro olduğunu, yeni birini istemediğini, kendisiyle görüşmeden asla eski okulundan ilişik kesmemesi gerektiğini söyler. Okul müdürü, 6 Kasım 2023’te göreve başlayan arkadaşımıza mobbing uygulamaya başlamış, açık açık arkadaşımıza orada olmasını istemediğini her fırsatta söyleyip, bunu belli edecek davranış ve eylemlerde bulunmuştur. Daha ilk günlerde odasına çağırıp, kılık kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini, takıntılı biri olduğunu, birine taktı mı pis taktığını ifade etmiştir. Yani kindar biri olduğunu açıkça ifade etmiştir” açıklamasını yaptı. 

Etiketler imam hatip okulu okul müdürü müdür yardımcısının kapısını kırdı mobbing başı açık öğrenci başı açık müdür yardımcısı
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