Okul saldırısı paylaşımlarına jet soruşturma: 63 hesaba erişim engeli

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. 63 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talep edildi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

63 HESABA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin sanal medyada şiddet görüntülerini yayarak, infial yaratmaya çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı. Hesaplar hakkında erişim engeli talep edilirken, tespit edilen şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve nefrete sürükleme' suçundan savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA