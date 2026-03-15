Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan felsefe öğretmeni R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni R.A.'nın (59), derste Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği ve öğrencilerin cep telefonlarına Atatürk'ü karalayıcı içerikler gönderdiği iddia edildi. Bu durum üzerine 11 öğrenci bir araya gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi avukatları aracılığıyla öğretmen R.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Atatürk’e hakaret suçundan hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan R.A., emniyete götürüldü. R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. R.A., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce akşam saatlerinde tutuklandı.

R.A.’nın ifadesinde kendisine yöneltilen suçu kabul etmediği ve hakarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

