Okulda Atatürk'e hakaret skandalı: Öğretmen gözaltına alındı

Manisa'da bir lisede ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni R.A. (59), derste Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği ve öğrencilerin cep telefonlarına Atatürk'ü karalayıcı içerikler gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Öğrenciler şikayetçi oldu

Olay, R.A.’nın 10'uncu sınıf öğrencilerine ders anlattığı sırada yaşandı. İddiaya göre öğretmenin sadece sözlü hakaretle kalmadığı, aynı zamanda öğrencilerin cep telefonlarına Atatürk'ü karalayan mesajlar ve içerikler gönderdiği öne sürüldü. Bu durum üzerine 11 öğrenci bir araya gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.

Olayın duyulmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi de adliye önünde basın açıklaması yapıp, durumu kınadıklarını bildirdiler. ADD Turgutlu Şube Başkanı Orhan Eratıcı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ifade edip, öğrencileri sergiledikleri tutumdan dolayı kutladı. Avukatları arıcılığıyla öğretmen R.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eratıcı, sürecin takipçisi olacaklarını da söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve basına yansıyan iddialar üzerine vakit kaybetmeden resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın ve sosyal medyada yer alan haberlerde ilçemizde bulunan İ.Ü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni R.A.'nın ders esnasında öğrencilerine Atatürk'e hakaret içerikli söylemlerde bulunması iddialarına yönelik olarak yerel ve/veya ulusal basına yansıyan haberler nedeniyle resen soruşturma başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınması, delillerin tespiti çalışmalarının yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir"

Gözaltına alındı

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.A., emniyete götürüldü. R.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

