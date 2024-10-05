Okulda deney kabusu: 8 öğrenci yaralandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Niğde'de bir lisede deney yapılırken patlayan deney tüpündeki sülfürik asit ve çinko karışımının üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi.
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımı bulunan deney tüpünün patlaması sonucu yaralanan Y.E.Ç. (13) M.S. (13) E.M.B. (14) M.Y. (15) M.S. (15) Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K'nin (14) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol