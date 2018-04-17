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  3. 17 Nisan 2018 16:06

Okulda konferas salonunda iğrenç olay

Kocaeli'de bir ortaokulda erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hademe gözaltına alındı.

Okulda konferas salonunda iğrenç olay
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Olay, Dilovası’nda bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulda engelli kadrosundan çalışan İ.A. yanına bir erkek çocuğu da alarak tadilat için okulun konferans salonuna gitti. İddiaya göre, İ.A. bu sırada ortaokul öğrencisi çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun seslenmesi üzerine salona giren öğretmenler müdahale etti.

Çocuk yaşananları anlatınca polise haber verildi. İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İ.A.’nın görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

DHA

hademe , cinsel istismar , konferans , salon , erkek
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