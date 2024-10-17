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Okulda korkutan kaza: Eğitime ara verildi

Okulda korkutan kaza: Eğitime ara verildi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Öğrenciler tahliye edilirken, eğitime 1 gün ara verildi.

Olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Laboratuvardaki ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Yere dökülen cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbarla okula polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı. Ekipler okulda temizlik çalışması yaparken, öğrenciler tatil amaçlı evleri gönderildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler Kocaeli karamürsel okul civa
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