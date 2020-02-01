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  3. 01 Şubat 2020 14:33

Okulda skandal ! Kadın öğretmen açığa alındı

Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan kadın öğretmen saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açığa alındı.

Okulda skandal ! Kadın öğretmen açığa alındı
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Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

DHA

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