Okulda zehirlenen 102 öğrenci hastanelik oldu

İstanbul Kartal'da özel bir eğitim kurumunda öğle yemeğinden zehirlenen 102 öğrenci hastaneye başvurdu.

Abdulrrahmangazi Mahallesi’ndeki özel bir okuldaki öğrenciler yemekhaneye indi. Menüdeki Çorba, pizza, makarna ve tiramisu yiyen çocuklar, sınıflarına çıktı. Bir süre sonra öğrencilerin bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 102 öğrenciden bazıları ambulansla bazıları ise kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA