Okuldaki deney hastanede bitti: 8 yaralı

Niğde'de bir lisede deney tüpünün kırılması sonucu üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımının sıçradığı 8 öğrenci, yandı. Hastaneye kaldırılan götürülen öğrenciler tedaviye alındı.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, saat 15.30 sıralarında öğrenciler deney yaparken deney tüpü düşüp, kırıldı. Tüplerde bulunan sülfürik asit ve çinko karışımı öğrencilerin üzerine sıçradı. Olayda yaralanan öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrenciler Y.E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K.'nın (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA